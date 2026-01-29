В России выяснили, как часто студенты применяют ИИ в своих работах

В России выяснили, как часто студенты применяют ИИ в своих работах РИА Новости: около 15% студенческих работ написаны с помощью ИИ

Каждая седьмая студенческая работа (15,3%), проверенная на антиплагиат в 2025 году, содержит признаки использования искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости исполнительный директор интернет-проекта Евгений Лукьянчиков. Чаще всего к нейросетям обращаются студенты гуманитарных и социальных направлений — доля таких текстов почти вдвое выше, чем в технических дисциплинах.

Было совершено более 8 млн проверок студенческих работ. Общий процент работ, содержащих признаки использования ИИ, составил 15,3%, а средний процент плагиата, заимствований из открытых источников, превысил 20%, — рассказал он.

По словам специалиста, для противодействия этому его компания в феврале запустит комплексный инструмент, который будет выявлять и заимствования, и ИИ-генерацию. Лукьянчиков подчеркнул, что задача — не наказать студентов, а научить их использовать ИИ как помощника, сохраняя личную ответственность за результат. По его мнению, искусственный интеллект должен усиливать критическое мышление, а не подменять его.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что искусственный интеллект станет «цунами, обрушившимся на рынок труда», и больше всего пострадает молодежь. По ее словам, ИИ затронет до 60% рабочих мест в развитых странах, изменив или ликвидировав их.