«Очнитесь»: глава МВФ раскрыла, кто больше всего пострадает от «цунами» ИИ Глава МВФ Георгиева: больше всего от ИИ пострадают молодые сотрудники

Искусственный интеллект станет «цунами, обрушившимся на рынок труда», и больше всего пострадает молодежь, предупредила глава МВФ Кристалина Георгиева на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По ее словам, которые передает Guardian, ИИ затронет до 60% рабочих мест в развитых странах, изменив или ликвидировав их. Особенно уязвимыми окажутся сотрудники начального уровня и средний класс.

Все происходит так быстро, а мы до сих пор не знаем, как сделать его безопасным. Мы не знаем, как сделать его инклюзивным. Очнитесь, ИИ — это реальность, и он меняет наш мир быстрее, чем мы успеваем за ним, — подчеркнула Георгиева.

В то же время она констатировала, что каждое десятое рабочее место в развитых экономиках уже «улучшено» с помощью ИИ, что ведет к росту зарплат. На форуме многие делегаты, включая представителей профсоюзов, призвали к справедливому распределению прибылей от роста производительности и к обязательному обсуждению внедрения ИИ с работниками.

Ранее стало известно, что согласно некоторым исследованиям, к 2030 году до 30% рабочих мест могут претерпеть изменения из-за автоматизации, а 85% профессий будут требовать комбинации технических и гибких навыков. В этом контексте обучение и переобучение становятся не просто трендом, а необходимостью.