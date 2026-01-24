Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 10:10

«Очнитесь»: глава МВФ раскрыла, кто больше всего пострадает от «цунами» ИИ

Глава МВФ Георгиева: больше всего от ИИ пострадают молодые сотрудники

Кристалина Георгиева Кристалина Георгиева Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Искусственный интеллект станет «цунами, обрушившимся на рынок труда», и больше всего пострадает молодежь, предупредила глава МВФ Кристалина Георгиева на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По ее словам, которые передает Guardian, ИИ затронет до 60% рабочих мест в развитых странах, изменив или ликвидировав их. Особенно уязвимыми окажутся сотрудники начального уровня и средний класс.

Все происходит так быстро, а мы до сих пор не знаем, как сделать его безопасным. Мы не знаем, как сделать его инклюзивным. Очнитесь, ИИ — это реальность, и он меняет наш мир быстрее, чем мы успеваем за ним, — подчеркнула Георгиева.

В то же время она констатировала, что каждое десятое рабочее место в развитых экономиках уже «улучшено» с помощью ИИ, что ведет к росту зарплат. На форуме многие делегаты, включая представителей профсоюзов, призвали к справедливому распределению прибылей от роста производительности и к обязательному обсуждению внедрения ИИ с работниками.

Ранее стало известно, что согласно некоторым исследованиям, к 2030 году до 30% рабочих мест могут претерпеть изменения из-за автоматизации, а 85% профессий будут требовать комбинации технических и гибких навыков. В этом контексте обучение и переобучение становятся не просто трендом, а необходимостью.

нейросети
МВФ
сотрудники
молодежь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сенатор назвал решение для восстановления отношений между РФ и Европой
Творожная запеканка с изюмом: аромат детства
Основатель нацбатальона «Азов» рвется в высшие эшелоны на Украине
Пропавшего на юге Сахалина водолаза нашли спустя 20 часов
Орбан пообещал положить конец паразитированию Киева на странах ЕС
В российском доме-интернате зафиксировали вспышку опасного заболевания
Назван топ-5 городов, где чаще всего берут кредиты наличными
Удары по Украине сегодня, 24 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
С Домогатского взыскали огромную сумму после скандала на Бали
Магнитные бури сегодня, 24 января: что завтра, боли, нагрузка на сосуды
Двойной взрыв колоссальных масштабов произошел на Солнце
Звезде сериала «Солдаты» понадобилась помощь медиков
ВСУ ударили по машине скорой помощи в Херсонской области
Иран предупредил о риске войны при одном условии
Конфискованный у спонсора ВСУ спиртзавод решили приватизировать
На Западе забили тревогу из-за потери Зеленским связи с реальностью
Китай увеличил закупки золота из России
Россиянам дали инструкцию по спасению кровных из лишенных лицензий банков
Расчет платы за воду не по счетчикам изменится
Серебру предрекли десятикратное подорожание за пять лет
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.