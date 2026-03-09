Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 13:30

«Немыслимое»: в МВФ призвали готовиться к росту цен на все

Глава МВФ Георгиева: операция против Ирана провоцирует инфляцию в мире

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Инфляционные риски во всем мире растут из-за затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, предупредила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Как передает CNN, глава фонда во время своего выступления на симпозиуме в Японии пояснила, что сохранение цен на нефть на высоком уровне в течение года приведет к серьезным последствиям.

По ее расчетам, подорожание сырья на 10% спровоцирует подъем глобальной инфляции на 40 базисных пунктов. События, которые раньше казались немыслимыми, теперь начинают влиять на жизнь людей даже в очень далеких от зоны боевых действий странах.

Мой совет политикам в этой новой глобальной среде — думать о немыслимом и готовиться к нему, — сказала руководитель МВФ.

До этого в фонде заявляли, что проблемы в международной торговле, нестабильность финансовых рынков и рост цен на энергоресурсы происходят из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Представители организации пояснили, что эксперты детально изучают все события в данном регионе. Текущая обстановка в МВФ оценивается как крайне изменчивая.

