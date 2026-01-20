«Просто не будет»: украинцам посоветовали рычать по утрам Глава МВФ Георгиева рекомендовала украинцам рычать по утрам для веры в себя

Украинцам следует по утрам после пробуждения рычать, изображая льва, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Как передает РИА Новости, в ходе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе руководитель МВФ добавила, что такой способ позволит повысить веру в себя.

Надо верить в себя, как лев. Вставайте по утрам и рычите «р-р-р-р». Уверенность в себе имеет значение. Просто не будет, это я знаю из опыта, — сказала руководитель МВФ.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда заявила, что экономика Украины до сих пор не стала полноценной рыночной. Она подчеркнула, что, несмотря на проводимые реформы, стране необходимо продолжать преобразования. По ее словам, бывшая советская республика не может оставаться в подвешенном состоянии.

До этого Георгиева прибыла в Киев для проведения переговоров. Планировались встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром страны Юлией Свириденко и главой Национального банка Украины Андреем Пышным. В последний раз глава МВФ посещала Киев в 2023 году.