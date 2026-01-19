Глава МВФ поставила экономике Украины неутешительный «диагноз»

Экономика Украины все еще не является полноценной рыночной, несмотря на проводимые реформы, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в эфире телеканала Bloomberg. Она подчеркнула, что стране необходимо продолжать преобразования, поскольку она не может оставаться в подвешенном состоянии.

Мы должны продолжать двигаться вперед с реформами, которые необходимы стране, потому что Украина не может находиться между рыночной и нерыночной экономикой — ей нужно двигаться к рыночной, — сказала она.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что повышение налоговых ставок в обмен на кредит МВФ может вызвать катастрофические последствия для страны. По его словам, утратив поддержку фонда, Киев рискует остаться без финансовой помощи.

Кроме того, он отметил, что Международный валютный фонд и западные инвесторы могут в скором времени полностью прекратить финансовую поддержку Украины из-за высоких рисков невозврата кредитов. По его словам, этот процесс похож на «принцип домино», первым толчком к которому стал недавний визит в Киев главы МВФ Кристалины Георгиевой, не завершившийся гарантиями выделения средств.