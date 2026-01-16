Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита

Повышение налоговых ставок для получения кредита от Международного валютного фонда может привести к катастрофичным последствиям для Украины, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. По его словам, потеряв поддержку МВФ, Киев может остаться ни с чем.

[Повышение ставок от МВФ] закончится катастрофой для Украины, в том числе и финансовой. Потому что деньги — это не только военный конфликт, это и социальные выплаты, и пенсии. А в этот период вообще не хватает ни на что: ни на продукты питания, ни на тепло, ни на электроэнергию. Платят за электроэнергию, а ее нет. Платят за тепло, а его нет. Особенно это ударит по малому и среднему бизнесу. Он и так сегодня не работает: практически 90% ресторанного бизнеса и кафе закрыты. А надо платить аренду, выдавать зарплату, — высказался Олейник.

Он подчеркнул, что Украина получает финансирование не только от Международного валютного фонда. Помимо этого, по словам экс-нардепа, существуют и другие источники поддержки, включая Европейский банк реконструкции и развития, а также финансовая помощь от Европейского союза в размере €90 млрд, которая пока не была предоставлена.

Вчера [Владимир] Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) убеждал главу Международного валютного фонда в том, что надо как-то давать деньги, но ничего не требовать. Она не согласилась. Она сказала: «Хотя бы несите эти законопроекты об отмене льгот, повышении налогов, — резюмировал Олейник.

Ранее сообщалось, что Верховная рада не утвердила ключевые законопроекты, необходимые для получения финансовой помощи от Евросоюза и поддержки МВФ. Среди отклоненных инициатив был и проект введения налога на OLX.