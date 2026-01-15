Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 14:42

Рада сорвала план по получению денег от ЕС и МВФ

В Раде не одобрили повестку с законами для поддержки со стороны ЕС и МВФ

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press
Верховная рада Украины не одобрила включение в повестку ключевых законопроектов, необходимых для получения финансовой помощи от Евросоюза и поддержки МВФ, сообщает «Страна.ua». Среди отклоненных инициатив было и введение так называемого налога на OLX.

Такая ситуация сложилась в день визита в Киев директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, отметили журналисты. Решение парламента создает дополнительные трудности для получения Украиной запланированных международных траншей.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что по итогам первого дня саммита ЕС согласован крупный финансовый пакет поддержки Украины с беспрецедентными условиями. Он сообщил, что Киев получит от Европейского союза заем в размере €90 млрд (8 трлн рублей). Эти средства предназначены для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Ключевым и наиболее жестким аспектом соглашения является прописанный механизм возврата данных средств.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Брюсселе, что Европейский союз с начала кризиса потратил на помощь Украине €193,3 млрд (17,8 трлн рублей). Эта сумма включает €3,7 млрд (341,9 млрд рублей), полученные от реинвестирования замороженных российских активов.

