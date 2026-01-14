Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 20:11

Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса

Фон дер Ляйен: помощь ЕС Украине составила €193,3 млрд с начала кризиса

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/EVENTPRESS Jeremy Knowles/Global Look Press
Евросоюз потратил на помощь Украине €193,3 млрд (17,8 трлн рублей) с начала кризиса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе. В эту сумму включены €3,7 млрд (341,9 млрд рублей), полученные от реинвестирования замороженных российских активов, а также в планах Брюсселя выделить Киеву еще €90 млрд (8,3 трлн рублей) в 2026–2027 годах, передает ТАСС.

ЕС предоставил Киеву с начала <...> [конфликта] помощь в €193,3 млрд, включая €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Это больше, чем любая другая страна, — говорится в сообщении.

Ранее фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что Украина получит от Евросоюза кредит в размере €90 млрд только в случае начала борьбы с коррупцией. По ее словам, эти средства должны покрыть финансовые потребности Киева в 2026 и 2027 годах.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Европейский союз вряд ли вернет средства, предоставленные Украине. Она отметила, что беспроцентный кредит, который страны ЕС договорились выделить Киеву на недавнем саммите, не будет возвращен президентом Владимиром Зеленским.

