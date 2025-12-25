Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 15:45

Захарова рассказала, почему помощь Украине невыгодна Евросоюзу

Захарова: Украина не вернет ЕС предоставленные ей займы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
ЕС вряд ли получит обратно отданные Украине деньги, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что беспроцентный кредит в €90 млрд (8,3 трлн рублей), который страны сообщества договорились выделить Киеву на недавнем саммите, украинский президент Владимир Зеленский не станет возвращать.

Может быть, наконец Европейский союз услышит то, что сказал Брюсселю их выкормыш? Может быть, они поймут, что эти деньги — €90 млрд и все остальные займы, они не увидят никогда, — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что принятое по итогам саммита ЕС в Брюсселе решение о выделении кредита Киеву без изъятия российских активов стало «холодным душем» для канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Глава правительства Германии не сумел в полной мере оценить настроения собравшихся на саммите европейских лидеров.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может не возвращать Евросоюзу кредит, если она не получит выплаты от России. На съезде 18 декабря ЕС утвердил предоставление Киеву беспроцентного займа на сумму €90 млрд на 2026–2027 годы, это отражено в итоговой декларации.

Россия
Мария Захарова
Украина
Евросоюз
займы
