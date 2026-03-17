17 марта 2026 в 11:04

В ЕС ужесточили риторику в адрес Венгрии

Politico: дипломаты ЕС перешли на резкий тон в обсуждениях Венгрии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тон внутренних дискуссий по Венгрии в европейских кругах стал более жестким и прямолинейным, сообщило издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов Евросоюза. Причиной изменения риторики называется растущее недовольство политиков ЕС позицией Будапешта по вопросу Украины.

Как пишет газета, европейские дипломаты отмечают, что тон в отношении Венгрии становится все более резким из-за разочарования действиями премьер-министра Виктора Орбана, которые воспринимаются в Брюсселе как обструкция. По данным источников, некоторые главы МИД европейских стран высказывались о своем венгерском коллеге даже жестче, чем это сделал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

Речь идет о недавнем инциденте, когда глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил немецкого коллегу в грубых угрозах в адрес Будапешта. Причиной конфликта стал отказ Венгрии разблокировать кредит для Украины в размере €90 млрд на фоне нефтяной блокады со стороны Киева.

Ранее Орбан заявил, что лидеры Евросоюза не стремятся к прекращению боевых действий на Украине. По его словам, главы европейских стран планируют отправить туда своих солдат, чтобы спровоцировать расширение конфликта.

Евросоюз
Венгрия
конфликты
дипломаты
