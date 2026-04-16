Создатели обменника придумали «кнопку воровства» и перевели себе миллиарды

16 апреля 2026 в 12:23

Создателей обменника Evodefi осудили за хищение криптовалюты на 5 млрд рублей

Создателей криптообменника Evodefi заочно приговорили к девяти годам колонии за хищение более 5 млрд рублей, передает Telegram-канал Baza. Они объявлены в розыск, а защита пытается обжаловать приговор.

Как пишет источник, речь идет о москвиче Никите Власове и белорусе Алексее Рудакове, запустивших сервис для перевода криптовалют между блокчейнами. По версии следствия, в коде платформы была скрытая функция, позволявшая в любой момент разморозить средства клиентов и вывести их. Одновременно сервис выпускал необеспеченные токены USDT, USDC и ETH, создавая видимость доходности для привлечения новых пользователей.

С марта по июль 2022 года, как считают правоохранители, деньги похитили у трех инвесторов из Китая и москвича, потерявшего $85 тыс. (6,8 млн рублей). Адвокат Егор Бидюк заявил, что статус токенов тогда еще не был определен.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш напомнил, что за несоблюдение правил добычи криптовалюты теперь предусмотрен крупный штраф. По его словам, майнинг — это серьезная нагрузка на электросети, которая сказывается на энергосистеме целых регионов.

