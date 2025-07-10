Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 18:15

У блокчейн-разработчика похитили криптовалюту почти на 40 млн рублей

Блокчейн-разработчик лишился почти 39,1 млн рублей из-за мошеннического ПО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники похитили у российского блокчейн-разработчика криптовалюту примерно на $500 тысяч (39,1 млн рублей), пишет РИА Новости со ссылкой на «Лабораторию Касперского». Злодеяние было совершено с помощью зараженного пакета с открытым исходным кодом.

Пакет, якобы предназначенный для оптимизации работы с языком программирования Solidity, на самом деле устанавливал на компьютер жертвы стилер. Этот вредоносный софт собирал данные с браузеров, почтовых клиентов и криптокошельков.

Хотя мошеннический пакет был удален из репозитория, злоумышленники повторно опубликовали его и искусственно увеличили количество установок до двух миллионов. В то же время легитимный пакет имел всего 61 тысячу установок. «Лаборатория Касперского» оперативно уведомила разработчиков платформы о новой подделке, которая была быстро удалена.

Ранее стало известно, что жительница Калининграда лишилась миллиона рублей, доверившись новому знакомому в интернете. Мужчина убедил ее вложиться в криптовалюту через «надежную» платформу. Женщина оформила кредит, перевела деньги и после этого поняла, что не может вывести средства обратно.

криптовалюта
мошенники
блокчейн
софт
кражи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где откроется штаб-квартира «коалиции желающих»
Составлен список звезд, которые поддержали атаки ВСУ на Москву
«Орешником» за Курск, рекорд Белоусова, новый удар по мигрантам: что дальше
Надбавка к пенсии россиянам: у кого она может вырасти втрое
На Украине рассказали о новой «тактике» российских военных
Стало известно, на каком основании продлили арест Евгении Гуцул
Стало известно, о чем говорили Кейт Миддлтон и Брижит Макрон
Захарова с иронией отреагировала на сообщения о подмигнувшем Лаврову Рубио
Известный российский бизнесмен объявлен в розыск
Появилась ориентировка на подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
Фицо назвал условия поддержки Словакией санкций против России
Самые быстрые булочки на завтрак: готовим их всего из 3 ингредиентов
Раскрыта схема заработка командиров ВСУ на дезертирах
Раскрыты подробности бракоразводного процесса звезды «Бумера»
Украинские БПЛА «закрыли» московские аэропорты
«Концы в воду»: военэксперт о причине уничтожения Украиной тел своих бойцов
Гендиректору МХАТ предъявили обвинение
Главреда крупного российского спортивного ресурса судили за пропаганду ЛГБТ
В ГД призвали РПЦ «урезонить» назвавшего россиянок «дохлыми» протоиерея
В Раде рассказали, во что выродилась мобилизация в стране
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.