У блокчейн-разработчика похитили криптовалюту почти на 40 млн рублей Блокчейн-разработчик лишился почти 39,1 млн рублей из-за мошеннического ПО

Мошенники похитили у российского блокчейн-разработчика криптовалюту примерно на $500 тысяч (39,1 млн рублей), пишет РИА Новости со ссылкой на «Лабораторию Касперского». Злодеяние было совершено с помощью зараженного пакета с открытым исходным кодом.

Пакет, якобы предназначенный для оптимизации работы с языком программирования Solidity, на самом деле устанавливал на компьютер жертвы стилер. Этот вредоносный софт собирал данные с браузеров, почтовых клиентов и криптокошельков.

Хотя мошеннический пакет был удален из репозитория, злоумышленники повторно опубликовали его и искусственно увеличили количество установок до двух миллионов. В то же время легитимный пакет имел всего 61 тысячу установок. «Лаборатория Касперского» оперативно уведомила разработчиков платформы о новой подделке, которая была быстро удалена.

Ранее стало известно, что жительница Калининграда лишилась миллиона рублей, доверившись новому знакомому в интернете. Мужчина убедил ее вложиться в криптовалюту через «надежную» платформу. Женщина оформила кредит, перевела деньги и после этого поняла, что не может вывести средства обратно.