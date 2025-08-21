Любовь к 15-летней, тайный ребенок, Костомаров: как живет Илья Авербух

Илья Авербух — многократный чемпион мира в танцах на льду. Ледовые шоу хореографа пользуются большой популярностью в России. В какой скандал попал фигурист из-за супруги Елизаветы Арзамасовой, почему он развелся с первой женой Ириной Лобачевой, как поддерживал фигуриста Романа Костомарова — в материале NEWS.ru.

Как сложилась спортивная карьера Авербуха

Илья Авербух родился 18 декабря 1973 года в Москве. В шестилетнем возрасте он начал заниматься фигурным катанием, а уже в 14 выступал в спортивных танцах на льду. В 1989 году Авербух вошел в состав юниорской сборной СССР. В паре с Мариной Анисиной он дважды становился чемпионом мира среди юниоров.

С 1992 года Авербух выступал с Ириной Лобачевой, которая вскоре стала его супругой. Молодожены переехали в США. В 1995-м пара заняла первое место на XVII Всемирной зимней универсиаде. В 2002 году Авербух и Лобачева завоевали золото чемпионата мира и серебро на XIX зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. На счету пары также четыре титула чемпионов России и золото европейского первенства 2003-го. В том же году фигуристы завершили спортивную карьеру.

Почему Авербух развелся с первой женой

Авербух и Лобачева были знакомы с детства. Фигуристы тренировались в группе Натальи Дубинской, но с разными партнерами. Сначала Ирина выступала с Олегом Онищенко, затем с Алексеем Поспеловым, однако тот перебрался в Швейцарию. Россиянка осталась без партнера. Тренеры Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов предложили Авербуху выступать с Лобачевой. Фигуристы начали встречаться, когда обоим было 18 лет.

«Мы как-то быстро поняли, что должны быть вместе не только на льду, и сняли квартиру. Родители, естественно, пытались помочь, но Илья не очень хотел одалживаться. По вечерам садился за руль своей вишневой „восьмерки“ и занимался извозом. На машину он заработал, выступая еще в паре с Анисиной», — рассказывала Лобачева.

В 1995 году они поженились. В 2004-м у Авербуха и Лобачевой родился сын Мартин. Несмотря на появление на свет ребенка и долгую совместную карьеру, супруги развелись после 12 лет брака. СМИ предполагали, что причиной стал служебный роман спортсмена. Он якобы тайно встречался с актрисой Алисой Гребенщиковой, которая на тот момент участвовала в проекте «Ледниковый период».

Лобачева также рассказывала, что мужа у нее увела участница проекта. Более того, долгое время отцом сына Гребенщиковой Алексея называли Авербуха, так как он родился именно в тот период. При этом актриса состояла в гражданском браке с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном. Гребенщикова называет его отцом ребенка.

Авербух отказался от раздела имущества с Лобачевой. Он передал все совместно нажитое бывшей жене, с которой сохранил дружеские отношения. Бывший фигурист активно участвует в воспитании сына. По мнению Авербуха, причиной развода стала постоянная занятость супругов.

«Наши отношения с Ириной в какой-то момент зашли в абсолютный тупик. Если дом разрушен внутри, значит — все! Давайте освобождать место для того, с кем будем счастливы. Мы расстались. У каждого началась своя жизнь», — сказал Авербух.

В какой скандал попал Авербух из-за Лизы Арзамасовой

Авербух в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, что познакомился со своей будущей женой Арзамасовой, когда актриса пришла на шоу «Лед и пламень» в 2010 году. На том проекте он работал хореографом. Фигурист сообщил, что влюбился в Арзамасову не с первого взгляда. Он отметил, что после первой встречи, когда звезде «Папиных дочек» было 15 лет, посчитал ее трепетной и очаровательной. Собчак спросила: не странно ли, что он помнит свою жену ребенком?

«Ну какое. 15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было», — ответил Авербух.

Общество неоднозначно отреагировало на слова спортсмена о тогда еще несовершеннолетней актрисе.

«Я‚ конечно‚ не соглашусь‚ что в 15 лет уже женщина‚ хотя я видела девушек в 15‚ как будто им минимум 25. Но хочу рассказать‚ что я участвовала весь период в передаче „Лед и пламень“ и мы все были на виду друг у друга‚ тренировались вместе почти каждый день, никаких отношений у Лизы не было», — написала звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Позднее Авербух объяснил усталостью вызвавшую широкий общественный резонанс фразу об Арзамасовой и извинился перед супругой в своем Telegram-канале. Спортсмен признался, что «сказал безответственную глупость».

«Возможно, это возникло как реакция на то, что, когда мы начали встречаться с Лизой, нас много пинали в Сети из-за разницы в возрасте и так далее. Может, это такая больная тема для меня, что я так среагировал и, услышав слово „ребенок“, начал защищаться. Эта формулировка была необдуманная, сделанная из-за усталости», — сказал хореограф.

Авербух заявил, что «имел в виду не скабрезности, а именно содержание». Он отметил, что у звезды «Папиных дочек» на момент начала их отношений был большой актерский опыт, узнаваемость и популярность. Хореограф подчеркнул, что у него замечательная семья.

Авербух и Арзамасова поженились спустя 10 лет после знакомства. В СМИ ходили слухи, что роман между ними вспыхнул еще на проекте, но супруги все отрицали. 14 августа 2021 года у пары родился сын Лев. В августе 2024-го Авербух и Арзамасова стали родителями во второй раз — Лиза родила дочь Лию.

Как Авербух поддерживал фигуриста Костомарова

В начале 2023 года олимпийского чемпиона Романа Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. После этого Костомаров впервые вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе 2023 года в Сочи.

«Он (Авербух. — NEWS.ru) с самого начала был рядом, был на связи. Он поддерживал… Моральная поддержка от него очень важна», — сказал Костомаров.

Авербух заявил, что был счастлив увидеть фигуриста на льду во время своего шоу.

«Именно сейчас Роман может быть таким человеком, за которым хотят идти, на которого хотят опираться. На его силу, на его дух. Я это понял в тот момент, когда Рома вышел к зрителям во время наших представлений в Сочи. Как на него смотрели зрители! Как они принимали его!» — сказал Авербух.

Чем сейчас занимается Авербух

В подкасте фигуристки Евгении Медведевой «БеС комментариев» Авербух рассказал, что после завершения карьеры он пробовал свои силы в журналистике, работал корреспондентом и комментатором спортивных программ.

«Одним из главных моих мечтаний было не ледовое шоу. Я видел себя комментатором фигурного катания. Я думал, у меня такие энциклопедические знания... Я действительно помню все: кто, когда и что выигрывал. И был уверен, что всем будет это интересно, я переверну сознание зрителя», — заявил Авербух.

Фигурист провел эфир на чемпионате Европы, но был разочарован своим высоким голосом.

«Это был прям удар. В принципе, когда я спокоен, когда нет волнения, меня можно слушать. Но когда эмоции берут верх, то и голос рвется ввысь... И я не смог это победить», — добавил хореограф.

В 2004 году после возвращения в Россию из США фигурист основал продюсерскую компанию «Илья Авербух», которая занимается организацией театральных ледовых шоу. Он выступает в качестве режиссера и хореографа. Фигурист был тренером в проектах «Звезды на льду», «Ледниковый период», «Лед и пламень» на Первом канале.

В 2014-м Авербух стал послом XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Спустя четыре года был доверенным лицом кандидата на пост президента Владимира Путина. В 2022-м Авербух начал тренерскую деятельность на базе школы Нины Мозер на катке «Вдохновение» в тандеме с Еленой Масленниковой.

Продюсер ледовых шоу рассказал в июле 2024 года в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале, что планирует сделать большую программу в Москве.

«Я хочу, конечно, сделать большую программу, долгую, стационарную в Москве. Такой вот небольшой зал, куда люди приходят. Мне кажется, в этом есть сейчас большая востребованность», — отметил он.

Авербух также работает над соревновательными программами для действующих спортсменов. В частности, он ставил короткие программы для Евгении Медведевой и Юлии Липницкой. В 2018 году хореограф открыл спортивную школу «Путь к успеху».

7 июля 2025-го Авербуха позвали на свадьбу чемпионки мира по художественной гимнастике Дины Авериной и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Он пожелал молодоженам пополнения в семье.

«Так получилось, что я стал крестным отцом этой замечательной пары. Буквально с первых тренировок было понятно деликатное отношение Димы к Дине. Какого‑то ощущения, что между ними прям сразу вспыхнули отношения, не было. Дина держала какое‑то расстояние, но постепенно стало понятно, что ребят связывает нечто большее. Но это не было напоказ. Они держали внешнее расстояние, но я понимал, что между взрослыми людьми взрослые отношения», — сказал Авербух.

