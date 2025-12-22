Раскрыты ключевые факты из биографии убитого в Москве генерала Сарварова Убитый в Москве генерал Сарваров участвовал в операции в Сирии и КТО в Чечне

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров, погибший в результате взрыва на юге Москвы, имел обширный боевой опыт, включая участие в ключевых операциях российских вооруженных сил, следует из его биографии на сайте Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что он выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии и участвовал в контртеррористической операции (КТО) в Чечне.

Прошел все основные воинские должности. В период с 1992 по 2003 год в течение шести лет непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе Осетино-Ингушского конфликта и КТО в Чеченской Республике. <...> В 2015–2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирийской Арабской Республике, — говорится в биографии.

Фанил Сарваров, уроженец Пермской области, был выпускником элитных военных академий, включая Академию Генштаба. За свою службу он был удостоен государственных наград, среди которых орден Мужества и медаль Суворова, а также почетного звания «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве Сарварова. По его словам, спецслужбы сделали это сразу же.