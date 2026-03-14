14 марта 2026 в 07:30

Россиянам объяснили, какие продукты нельзя привозить из Италии

Турэксперт Гажиенко: путешественникам нельзя вывозить из Италии сыр касу марцу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Путешественникам запрещено привозить из Италии сыр касу марцу, заявил NEWS.ru тревел-эксперт, владелец турагентства Тариел Гажиенко. По его словам, итальянские власти уделяют особое внимание охране культурного наследия и уникальных региональных особенностей.

В Италии акцент делается на охране культурного наследия и региональных особенностях. Некоторые локальные продукты, например сыр касу марцу, приготовленный по традиционным рецептам с использованием нестандартных ингредиентов, не подлежат экспорту по санитарным причинам. Также запрещено вывозить песок и камни с охраняемых пляжей, особенно Сардинии. То же касается и некоторых старинных предметов, которые требуют оформления экспортной лицензии, — пояснил Гажиенко.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян заявил, что в случае непредвиденных ситуаций россиянам, купившим путевку через агентство, не нужно будет дополнительно платить за проживание, питание и обратный билет, если их поездка задержится. По его словам, в свою очередь независимые путешественники несут такие расходы сами.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
