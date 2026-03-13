Женщина убила 19-летнюю дочь и попыталась обвинить ее парня В Индии мать и сын арестованы за отравление 19-летней девушки из-за романа

В Индии арестована женщина по имени Афсана за убийство собственной 19-летней дочери, передает NDTV. Причиной расправы стал роман девушки с мужчиной другой веры.

По сообщению источника, Фарзана познакомилась с Сунилом Ядавом в соцсетях в октябре 2025 года. Мужчина обещал жениться, но после беременности девушки отказался от слов и настоял на аборте, что привело к ухудшению ее здоровья.

Мать раскрыла тайну дочери и вместе с сыном Афсаром выгнала ее из дома. В марте останки девушки с бутылкой яда нашли в поле, и расследование установило виновность матери и брата.

Ранее сообщалось, что житель Люберец едва не лишился жизни, купив в ларьке ядовитую траву вместо черемши. Мужчина по имени Александр решил употребить приобретенное растение в пищу, добавив его в суп и съев немного в сыром виде.

До этого выяснилось, что больше половины россиян (57%) не привыкли есть шаурму. Одни участники опроса заявили, что брезгуют есть подобное, а другие — что просто не любят это ближневосточное блюдо. Некоторые респонденты опасаются шаурмы после личного негативного опыта с ней.