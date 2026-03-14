Астроном назвала, когда можно будет увидеть первый весенний звездопад

Астроном назвала, когда можно будет увидеть первый весенний звездопад Астроном Кошман: метеорный поток Лириды можно будет наблюдать с 15 по 26 апреля

Первым весенним метеорным потоком станут непредсказуемые Лириды с пиком 22 апреля, сообщила РИА Новости астроном Людмила Кошман. В этом году ожидается скорость до 18 метеоров в час.

Это первый весенний метеорный поток, который можно наблюдать. Он действует ежегодно с 15 по 26 апреля с максимумом 22 апреля, — заявила Кошман.

Астроном отметила, что интенсивность потока меняется, известны всплески до сотен метеоров. Лириды белые и быстрые, их скорость достигает 49 километров в секунду.

Ранее астроном Сергей Жуйко рассказал: россияне смогут увидеть парад планет, который ожидается 12 августа 2026 года. Для полного и детального наблюдения за этим явлением понадобится телескоп с увеличением не менее чем в 200 раз. При этом некоторые объекты, в том числе Юпитер и Сатурн, будут видны невооруженным глазом.

До этого сообщалось, что на Солнце утром 16 февраля произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Пик излучения пришелся на 07:35 мск, событию присвоили балл M2.4.

Кроме того, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия выберет Венеру в качестве первой цели для освоения в рамках программ изучения космоса после завершения лунных миссий. Решение опирается на исторический опыт страны, которая в 1970 году первой в мире осуществила успешную посадку аппарата на поверхность спутника.