Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 06:45

Астроном назвала, когда можно будет увидеть первый весенний звездопад

Астроном Кошман: метеорный поток Лириды можно будет наблюдать с 15 по 26 апреля

Фото: ESA/via Globallookpress.com
Подписывайтесь на нас в MAX

Первым весенним метеорным потоком станут непредсказуемые Лириды с пиком 22 апреля, сообщила РИА Новости астроном Людмила Кошман. В этом году ожидается скорость до 18 метеоров в час.

Это первый весенний метеорный поток, который можно наблюдать. Он действует ежегодно с 15 по 26 апреля с максимумом 22 апреля, — заявила Кошман.

Астроном отметила, что интенсивность потока меняется, известны всплески до сотен метеоров. Лириды белые и быстрые, их скорость достигает 49 километров в секунду.

Ранее астроном Сергей Жуйко рассказал: россияне смогут увидеть парад планет, который ожидается 12 августа 2026 года. Для полного и детального наблюдения за этим явлением понадобится телескоп с увеличением не менее чем в 200 раз. При этом некоторые объекты, в том числе Юпитер и Сатурн, будут видны невооруженным глазом.

До этого сообщалось, что на Солнце утром 16 февраля произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Пик излучения пришелся на 07:35 мск, событию присвоили балл M2.4.

Кроме того, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Россия выберет Венеру в качестве первой цели для освоения в рамках программ изучения космоса после завершения лунных миссий. Решение опирается на исторический опыт страны, которая в 1970 году первой в мире осуществила успешную посадку аппарата на поверхность спутника.

метеориты
метеоры
астрономы
космос
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.