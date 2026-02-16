Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 11:25

На Солнце произошел новый мощный выброс плазмы

На Солцне зафиксировали неопасную для Земли мощную вспышку класса M2.4

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На Солнце утром 16 февраля произошла вспышка предпоследнего класса мощности, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там отметили, что событие не представляет для Земли никакой опасности.

Специалисты лаборатории сообщили, что вспышка была зарегистрирована около 08:00 по московскому времени. Пик излучения пришелся на 07:35 мск, событию присвоили балл M2.4.

Для Земли событие не представляет никакой опасности. Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, который уходит вбок. В течение нескольких часов плазменное облако станет видно на снимках, поступающих с коронографов, — отметили в ИКИ РАН.

Источник вспышки находится на обратной стороне Солнца, предположительно, за горизонтом. Пока невозможно определить, какая именно группа пятен стала ее причиной.

Ранее на поверхности Солнца появился большой «смайлик». Две активные области на звезде похожи на «глаза», а гигантский протуберанец — на «улыбку». Ученые отметили, что Солнце «смотрело» в сторону Земли.

До этого астрономы впервые зафиксировали уникальное поведение небесного тела: комета 41P/Туттля — Джакобини — Кресака полностью остановила вращение, а затем начала крутиться в обратную сторону. Исследование провел астроном Калифорнийского университета Дэвид Джуитт, проанализировав снимки телескопа Hubble 2017 года.

