Метеорит пробил крышу жилого дома

В пригороде Хьюстона в штате Техас фрагмент метеорита пробил крышу жилого дома, передает газета New York Times. Отмечается, что космический объект распался на несколько частей при падении.

Один из метеоритов пробил отверстие размером с кулак в кровле дома, расположенного к северу от Хьюстона. По информации источника, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Ранее ученые из NASA сообщили, что огромный астероид пролетел в непосредственной близости от Земли 18 марта. Размер космического объекта 2026 FB составляет около 21 метра, что сопоставимо с размерами пассажирского самолета.

До этого в Сети появилось видео со взрывом метеорита в штате Огайо весом порядка семи тонн. Небесное тело вошло в атмосферу Земли на скорости более 72 тыс. километров в час. Оно пролетело 55 километров вниз и разрушилось над долиной Вэлли-Сити к северу от Медины.

Кроме того, огненный шар пронесся в небе над Черноморским побережьем Краснодарского края. Жители нескольких населенных пунктов увидели метеор размером несколько десятков сантиметров, сгорающий в атмосфере Земли. Болид наблюдали 11 марта около 22:30 в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону.