14 марта 2026 в 07:08

Беспилотники ударили по американскому посольству в Багдаде

Посольство США подверглось атаке в Багдаде, передает телеканал Al Hadath. Как отметили в службе безопасности Ирака, по американскому диппредставительству был нанесен удар с помощью беспилотников. По предварительной информации, целью оказались системы ПВО, имеющиеся на территории посольства.

После произошедшего местные власти полностью перекрыли «зеленую зону» в центре Багдада. Там расположено большинство правительственных учреждений Ирака и посольства многих стран, включая США. По словам очевидцев, в здании вспыхнул пожар.

В результате удара по посольству США в Багдаде поднимается дым, — говорится в сообщении.

Ранее здание крупнейшего в столице Ирана штаба Корпуса сил Исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) получило серьезные повреждения. При атаке израильских и американских сил постройка была практически полностью разрушена.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие ликвидировали все цели на иранском острове Харк. Хозяин Белого дома утонил, что это был «один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока».

Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

