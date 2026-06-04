Песков раскрыл, продолжает ли Путин играть в хоккей

Президент России Владимир Путин регулярно выходит на лед и продолжает играть в хоккей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона, известного хоккеиста Вячеслава Фетисова, который рассказал, что играл с главой государства в хоккей совсем недавно, передает ТАСС.

Да. Президент продолжает играть в хоккей, — отметил Песков.

Ранее Фетисов заявлял, что спортивные чиновники ответственны за то, что российских спортсменов лишили национального флага и гимна на международных соревнованиях. Как напомнил олимпийский чемпион, раньше он поддерживал спортсменов, которые изъявляли желание выступать под нейтральным флагом на соревнованиях.

До этого он отмечал, что экс-вратарь сборной СССР по хоккею и латвийский специалист Артур Ирбе, перед тем как высказываться против участия российской команды в Олимпиаде-2026, должен был вернуть золотые медали чемпионатов мира, завоеванные в составе сборной СССР. Он добавил, что спортсмен поступил некрасиво.