Мобилизованного из колонии украинца отправили на передовую через 12 дней РИА Новости: ВСУ отправили заключенного на фронт после восьми дней подготовки

Мобилизованный на фронт из исправительной колонии украинец Александр Саенко сообщил, что его отправили в зону боевых действий без военной подготовки. В беседе с РИА Новости он отметил, что оказался на передовой всего через 12 дней после подписания контракта.

13 ноября меня вывезли из колонии и привезли в учебный центр. Там был несколько дней и подписал контракт… По факту получилось, привезли в учебный центр, восемь дней я там побыл, — сказал собеседник агентства.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что военнослужащий Вооруженных сил Украины сложил оружие после разговора с братом, служащим в российской армии. По ее словам, пленный обменялся письмами с мамой. Украинец решил остаться в России.

До этого представители российских силовых структур сообщили, что действия главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского на этом посту не принесли Киеву военных успехов, но сопровождались значительными провалами. По их мнению, отсутствие результатов не привело к отставке командующего из-за его политической лояльности властям Украины.