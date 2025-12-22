Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 07:13

Украинский солдат сдался в плен после разговора с братом-россиянином

ВС Украины ВС Украины Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Военнослужащий Вооруженных сил Украины сложил оружие после разговора с братом, служащим российской армии, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, которые приводит ТАСС, пленный обменялся письмами с мамой. Украинец решил остаться в России.

ТЦК его запихали на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался в плен: два брата встретились «на поле боя», и один другому дал нравственный урок, — отметила Москалькова.

Омбудсмен уточнила, что семья жила на Украине и переехала в Россию еще до начала СВО. Однако один из братьев остался ухаживать за тяжело больной бабушкой. По словам Москальковой, после беседы с матерью украинец поменял сторону, поскольку понял, «где правда и справедливость».

Ранее омбудсмен рассказала, что группа российских граждан смогла вернуться на родину с территории Украины. По данным Москальковой, в республику из Херсонской области выехали несколько человек. До этого они не могли переехать из-за непредвиденных обстоятельств, которые не зависели от России.

Татьяна Москалькова
пленные
ВСУ
ВС РФ
Украина
украинцы
