Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 20:25

Жуткое ДТП на заснеженной трассе под Пензой унесло жизни четырех человек

Четыре человека погибли при столкновении легковушки и грузовика под Пензой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Городищенском районе Пензенской области, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла 7 февраля около полудня на 22-м километре автодороги Городище — Никольск — Ночка. По предварительным данным, КамАЗ с полуприцепом столкнулся с легковым автомобилем Citroën.

Трагедия унесла жизни 58-летнего водителя иномарки и трех его пассажиров в возрасте 58, 32 и 30 лет. Все они скончались на месте. Еще два пассажира Citroën в возрасте 43 и 25 лет, а также 60-летний водитель грузовика получили травмы, их доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что женщина-водитель и двое детей погибли в результате ДТП на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области. Автомобиль, за рулем которого находилась погибшая, столкнулся с большегрузом.

ДТП
аварии
происшествия
погибшие
пострадавшие
Пензенская область
Госавтоинспекция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шугалей», исповедь Пригожина, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Жительница ЛНР родила ребенка в уличном туалете и бросила в выгребной яме
Учитель перепутал школьника с собакой и взял на удушающий
В Греции молодые люди закидали полицию «коктейлями Молотова»
Женщина выпала из авто во время ДТП и погибла
Украинец из Харькова устроил резню, спасаясь от мобилизации
В МОК отреагировали на проблему Гуменника с авторскими правами
Жуткое ДТП на заснеженной трассе под Пензой унесло жизни четырех человек
«Будем информировать»: Зеленский раскрыл, кому отчитается о переговорах
Озвучены результаты конькобежки Коржовой на Олимпийских играх
Главные скандалы Олимпиады-2026: флаг РФ, запрет Гуменнику, уснувшая Мелони
Огромная бутылка с кислотой упала на мужчину и подростков в Подмосковье
Восемь раз сыгравший Сталина актер умер на 66-м году жизни
Лютейший ответ за Белгород, США и Израиль освистали на ОИ-2026: что дальше
Петербуржец трижды провалился под лед на Неве и выжил
Девушка вышла из дома погулять и пропала
Сотрудник ресторана упал во фритюрницу и умер
Женщина и двое детей погибли в ДТП при столкновении с грузовиком
Какие предсказания на 2026 год найдены в мультсериале «Симпсоны»
Итальянская полиция расследует повреждения железной дороги
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.