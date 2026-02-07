Жуткое ДТП на заснеженной трассе под Пензой унесло жизни четырех человек

Жуткое ДТП на заснеженной трассе под Пензой унесло жизни четырех человек Четыре человека погибли при столкновении легковушки и грузовика под Пензой

Четыре человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Городищенском районе Пензенской области, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла 7 февраля около полудня на 22-м километре автодороги Городище — Никольск — Ночка. По предварительным данным, КамАЗ с полуприцепом столкнулся с легковым автомобилем Citroën.

Трагедия унесла жизни 58-летнего водителя иномарки и трех его пассажиров в возрасте 58, 32 и 30 лет. Все они скончались на месте. Еще два пассажира Citroën в возрасте 43 и 25 лет, а также 60-летний водитель грузовика получили травмы, их доставили в больницу.

