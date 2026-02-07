Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 19:43

Женщина и двое детей погибли в ДТП при столкновении с грузовиком

Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Иркутской области

Фото: t.me/gibdd38region*
Женщина-водитель и двое детей погибли в результате ДТП на трассе Р-258 «Байкал» в Иркутской области, сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. Автомобиль, за рулем которого находилась погибшая, столкнулся с большегрузом.

Инцидент произошел на 78-м километре автодороги вблизи поселка Глубокая. По данным Госавтоинспекции, 26-летняя женщина за рулем Toyota Corolla Spacio не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком.

В результате случившегося водитель легкового автомобиля и двое детей-пассажиров 2017 и 2020 годов рождения скончались на месте ДТП, — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель была пристегнута ремнем безопасности. Оба ребенка-пассажира также перевозились с соблюдением всех правил. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и причины трагедии.

Ранее в Клепиковском районе Рязанской области в результате столкновения грузовиков травмировался 49-летний водитель Hongyan. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
ДТП
аварии
происшествия
водители
дети
погибшие
смерти
Иркутская область
