Старшим тренером сборной России по легкой атлетике стал британец Фреклтон

Британец Райан Фреклтон назначен старшим тренером сборной России по легкой атлетике, сообщил старший тренер сборной Руслан Мащенко ТАСС. Он рассказал, что наставник прибыл в Южно-Сахалинск на зимний чемпионат страны.

Новый старший тренер сборной России Райан Фреклтон в апреле должен поехать вместе с рядом спортсменов, включая нашего сильнейшего бегуна Константина Крылова, на сбор в Турции, — отметил Мащенко.

Известно, что Фреклтон также уже посещал юношеское первенство России в Ульяновске. Сейчас тренер помогает выстроить предварительный план подготовки российских атлетов на март и апрель.

