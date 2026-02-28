Зимняя Олимпиада — 2026
Старшим тренером сборной России по легкой атлетике стал британец Фреклтон

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Британец Райан Фреклтон назначен старшим тренером сборной России по легкой атлетике, сообщил старший тренер сборной Руслан Мащенко ТАСС. Он рассказал, что наставник прибыл в Южно-Сахалинск на зимний чемпионат страны.

Новый старший тренер сборной России Райан Фреклтон в апреле должен поехать вместе с рядом спортсменов, включая нашего сильнейшего бегуна Константина Крылова, на сбор в Турции, — отметил Мащенко.

Известно, что Фреклтон также уже посещал юношеское первенство России в Ульяновске. Сейчас тренер помогает выстроить предварительный план подготовки российских атлетов на март и апрель.

Ранее Международная федерация спортивного скалолазания (World Climbing) приняла решение восстановить в правах спортсменов из России и Белоруссии. Возвращение к турнирам возможно только в нейтральном статусе. Исполком организации официально отменил приостановку членства ФСР и ее белорусских коллег, которая действовала с марта 2022 года. Кроме того, федерация рекомендовала организаторам воздержаться от проведения любых международных соревнований под эгидой World Climbing на территории России и Белоруссии.

