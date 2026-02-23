Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 21:12

Российским скалолазам разрешили выступать на международных турнирах

Российских скалолазов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международная федерация спортивного скалолазания (World Climbing) приняла решение восстановить в правах национальные федерации России и Белоруссии. Однако возвращение к турнирам возможно только для спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

Исполком организации официально отменил приостановку членства ФСР и ее белорусских коллег, которая действовала с марта 2022 года. Кроме того, федерация рекомендовала организаторам воздержаться от проведения любых международных соревнований под эгидой World Climbing на территории России и Белоруссии. Данное решение особенно важно в преддверии Олимпийского цикла. Спортивное скалолазание уже включено в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе, и теперь у российских спортсменов появилась теоретическая возможность отбора на Олимпиаду.

Ранее стало известно, что российские спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе, приняли участие в параде атлетов на церемонии закрытия в Вероне. Несмотря на более ранние заявления МОК о том, что россияне не будут участвовать в шествии, они вышли на арену вместе с другими делегациями,

спорт
Россия
Белоруссия
скалолазание
