Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 06:02

Парад атлетов на закрытии Олимпиаде прошел с участием россиян

Российские спортсмены вышли на церемонию закрытия ОИ в нейтральном статусе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе, приняли участие в параде атлетов на церемонии закрытия в Вероне. Несмотря на более ранние заявления МОК о том, что россияне не будут участвовать в шествии, они вышли на арену вместе с другими делегациями, пишет ТАСС.

В параде приняли участие призер Игр ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший единственное серебро для России, а также лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Спортсмены присоединились к общему шествию после прохода знаменосцев стран-участниц, но были без национальной таблички и флага.

Всего на Играх в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Олимпиада завершилась победой Норвегии в медальном зачете, США заняли второе место, Нидерланды — третье.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Савелий Коростелев подарил болельщикам самый трогательный момент церемонии закрытия Игр-2026. Спортсмен пронес на плечах свою соотечественницу Дарью Непряеву во время традиционного парада олимпийцев. Жест 22-летнего Коростелева стал настоящим символом поддержки, особенно на фоне непростого турнирного пути Непряевой.

Олимпиада
атлеты
церемонии
закрытия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дронами разнесли военные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 23 февраля
В российском городе вспыхнул пожар после атаки БПЛА
«Цирк уродов»: Захарова высказалась о скандале вокруг брата Карла III
В РАН оценили идею отказаться от бахил в поликлиниках
Олимпийский чемпион попал под прицел приставов из-за многомиллионных долгов
Письма со скрытыми подписками могут оставить россиян без денег
Экс-премьер оценил возможность мира на Украине к лету
До перелома далеко: метели, заморозки, снегопады: прогноз погоды на март
«Когда земля затвердеет»: в США раскрыли сроки поражения Украины
В Британии исчезли важные данные по делу Эпштейна
SHOT сообщил о серии взрывов в Татарстане
Евросоюз не получил поддержки от США и G7 в одном вопросе
Элитной бригаде ВСУ под Сумами устроили «кровавую баню»
Парад атлетов на закрытии Олимпиаде прошел с участием россиян
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 февраля
Около 1,2 тыс. человек застряли на смотровой площадке японской «высотки»
Захарова рассказала о вскрытой файлами Эпштейна «нечисти»
Биография, романы, сокрытие болезни: как жил и умер Олег Янковский
Новые правила оформления больничных для родителей могут принять в РФ
Назван наиболее удачный для ВС России участок фронта
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.