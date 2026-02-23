Парад атлетов на закрытии Олимпиаде прошел с участием россиян Российские спортсмены вышли на церемонию закрытия ОИ в нейтральном статусе

Российские спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе, приняли участие в параде атлетов на церемонии закрытия в Вероне. Несмотря на более ранние заявления МОК о том, что россияне не будут участвовать в шествии, они вышли на арену вместе с другими делегациями, пишет ТАСС.

В параде приняли участие призер Игр ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший единственное серебро для России, а также лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. Спортсмены присоединились к общему шествию после прохода знаменосцев стран-участниц, но были без национальной таблички и флага.

Всего на Играх в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Олимпиада завершилась победой Норвегии в медальном зачете, США заняли второе место, Нидерланды — третье.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Савелий Коростелев подарил болельщикам самый трогательный момент церемонии закрытия Игр-2026. Спортсмен пронес на плечах свою соотечественницу Дарью Непряеву во время традиционного парада олимпийцев. Жест 22-летнего Коростелева стал настоящим символом поддержки, особенно на фоне непростого турнирного пути Непряевой.