Более 35 самолетов не могут вылететь из аэропортов Москвы

Более 35 рейсов задержаны в Москве в воскресенье, 15 марта, на фоне атаки украинских дронов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, лидирует в этом рейтинге Внуково — из этого аэропорта не могут вылететь 17 самолетов.

Как сказано в публикации, в Шереметьево задерживаются семь рейсов, а в Домодедово — около 13.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили очередной, уже 28-й по счету украинский беспилотник. По его словам, сейчас на месте падения обломков сбитого дрона работают сотрудники экстренных служб.

До этого пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По словам представителей ведомства, такие меры необходимы для обеспечения безопасности воздушной гавани.

Кроме того, три столичных аэропорта США — Рейган, Даллес и Балтимор-Вашингтон — закрыли на вылет из-за резкого химического запаха в диспетчерском центре. Инцидент произошел в Уоррентоне, штат Вирджиния, где запах повлиял на самочувствие авиадиспетчеров.