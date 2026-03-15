Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 марта: где сбои в России

Сегодня, 15 марта, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве и других регионах России. Что об этом известно? Нормализуется ли интернет-соединение в начале недели?

Где в РФ не работает мобильный интернет 15 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 15 марта, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, каршерингом, поисковыми системами, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 15 марта поступило от жителей Москвы. Также жалобы зафиксированы из Санкт-Петербурга, Приморского, Красноярского и Хабаровского краев, Астраханской, Владимирской, Самарской, Костромской, Московской, Тверской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Курской, Новгородской, Волгоградской, Вологодской и Ивановской областей.

Почему не работает мобильный интернет 15 марта

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение интернет-соединения или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Жители Москвы жалуются на сбои в работе мобильного интернета с 5 марта. Операторы на фоне сбоев заявили, что «проблема не на их стороне», — речь идет о «внешних ограничениях» и «мерах безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что отключения связи, которые фиксировали на протяжении прошлой недели в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

«Связано это все, собственно, наверное, с главной необходимостью — обеспечением безопасности», — отметил он.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 15 марта дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, республик Адыгея, Крым, акваторией Черного моря и Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву.

Когда заработает мобильный интернет в Москве и других регионах

В начале следующей недели проблемы с мобильным интернетом в российских регионах, вероятнее всего, будут решены, заявил с aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, сбои могут возникать на фоне внедрения белых списков сервисов, которые должны работать при отключении мобильного интернета.

«Формально никаких проблем не должно быть с мобильным интернетом. Если летят дроны, то активизируется белый список работающих сервисов. Но при внедрении этой опции мы первое время наблюдали некоторые проблемы в России. Это произошло из-за того, что нужно было сначала все отключить, потом поставить систему и запустить. Но из-за того, что сотовая связь у нас — жизненно важная история, системы поставили, что называется, наживую», — объяснил он.

Клименко предположил, что 16 или 17 марта работа мобильного интернета восстановится.

«Может быть, на этой неделе мы еще будем испытывать какие-то неудобства, и то вряд ли. Но я думаю, с понедельника или со вторника уже все будет хорошо», — заверил он.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка, на работу которых не влияют ограничения.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

