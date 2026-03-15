15 марта 2026 в 12:34

Иван Голубков принес России еще одно золото на Паралимпийских играх

Иван Голубков Иван Голубков Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Российский лыжник Иван Голубков стал победителем гонки с раздельным стартом на 20 км сидя на Паралимпийских играх в Италии. Он выступает в классе LW11.5 для спортсменов с поражением нижних конечностей и туловища. Гонка транслируется на сайте ОИ.

Голубков преодолел дистанцию за 51 минуту 55,0 секунды. Серебряную медаль завоевал китаец Мао Чжуну, уступивший 50,8 секунды, бронзу взял итальянец Джузеппе Ромеле с отставанием 1 минута 22,1 секунды.

Ранее россиянин выиграл золото Паралимпиады в гонке на 10 км сидя. Спортсмен прошел дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды. Лыжник принес сборной РФ третью золотую медаль. Известно, что у Ивана врожденная патология нижних конечностей, но, несмотря на состояние здоровья, он достиг успехов в спорте.

Лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), между тем выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км на Паралимпийских играх. Российская спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды с ведущим Сергеем Синякиным.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
