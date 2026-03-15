Когда сеять петунию в марте 2026-го: только эти 4 дня обещают роскошное цветение до заморозков

Когда сеять петунию в марте 2026-го: только эти 4 дня обещают роскошное цветение до заморозков

Петуния по праву считается королевой сада. Чтобы наслаждаться ее пышным цветением с июня до заморозков, важно правильно выбрать время посева. Март — самый благоприятный месяц для большинства сортов. Именно в этом месяце световой день становится достаточно длинным, что позволяет получить коренастую, здоровую рассаду без изнурительной досветки.

Если ориентироваться на лунный календарь, энергия растущей Луны способствует активному росту растений. Для посева петунии в марте 2026 года опытные садоводы выделяют несколько наиболее удачных периодов: 15–16, 30–31 марта. Эти дни открывают благоприятное «окно», когда сеянцы обещают быть особенно крепкими, дружными и устойчивыми к болезням. А вот 3 марта (полнолуние) и 19 марта (новолуние) проводить любые садовые работы категорически запрещено.

Для успешного посева используйте легкий, рыхлый грунт. Семена петунии очень мелкие, их нельзя заглублять — достаточно разложить по поверхности увлажненной почвы. Для создания парникового эффекта емкость накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место с температурой +22–25 °C. После появления всходов рассаде необходим яркий свет и температура около +20 °C. Соблюдая и лунный календарь, и базовые правила агротехники, вы гарантированно получите рассаду, которая украсит ваш сад роскошными шапками цветов на весь сезон.

