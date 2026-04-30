Метровые свечи горят 3 месяца: 5 многолетников с красивыми цветами, которые вырастают как башни

В вертикальном озеленении есть простой принцип: чем выше акцент, тем «дороже» выглядит весь сад. Именно поэтому растения с вытянутыми соцветиями — настоящая находка. Они создают структуру, добавляют динамику и при этом не требуют сложного ухода. Я собрала пять многолетников, которые стабильно дают эффект «свечей» — высокие, плотные, цветущие неделями.

Первый — вербаскум (коровяк). Это тот самый «цветочный столб», который легко вырастает до метра и выше. Соцветия плотные, усыпаны десятками цветков, цветение длится до 2–3 месяцев. Хорошо переносит засуху и зимует без укрытия до −25…−30°C. На одном месте живёт 4–5 лет.

Вторая находка — люпин многолетний. Его вертикальные кисти дают мощный цветовой акцент в начале лета, а при обрезке может зацвести повторно. Высота — до 1–1,2 м. Живёт 3–4 года, морозостойкость высокая — до −30°C.

Третья — дельфиниум. Один из самых эффектных «башенных» многолетников: плотные свечи с крупными цветками. Требует чуть больше внимания, но результат того стоит. Высота — до 1,5–2 м, цветёт около 1,5–2 месяцев. Зимует до −30°C, на месте держится 3–5 лет.

Четвёртая — лиатрис. Более компактная, но очень выразительная: пушистые вертикальные «свечки», которые раскрываются сверху вниз. Практически не болеет, не требует ухода и живёт на одном месте до 5–6 лет. Морозостойкость — до −35°C.

Пятая — наперстянка (дигиталис). Высокие цветоносы с колокольчатыми цветками создают эффект настоящей цветочной башни. Часто ведёт себя как двулетник, но легко возобновляется самосевом. Высота — до 1,5 м, зимует до −25°C.

Ольга Шмырева
