Оперштаб раскрыл детали ликвидации последствий аварии в Туапсе

В Туапсе собрали и вывезли 12 656 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В ведомстве добавили, что ликвидация последствий аварии, вызванной атакой украинских беспилотников, ведется круглосуточно.

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки беспилотников киевского режима, ведут круглосуточно. За последние сутки собрали и вывезли почти 3 тыс. кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта, гальки и водомазутной смеси, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в Туапсе удалось потушить пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По его словам, теперь предстоит как можно скорее привести город в порядок. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении возгорания.

До этого стало известно, что в Туапсе в майские праздники решили отменить проведение всех массовых мероприятий. При этом горожане смогут возложить цветы к мемориалам, а также принять участие в мини-концертах для ветеранов.