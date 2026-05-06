Стало известно, сколько семей получили жилье после атаки БПЛА в Туапсе

Стало известно, сколько семей получили жилье после атаки БПЛА в Туапсе Пять семей заселят в квартиры маневренного фонда после атаки БПЛА в Туапсе

Власти Туапсинского муниципального округа подготовили пять квартир маневренного фонда для семей, лишившихся жилья в результате атак беспилотных летательных аппаратов, сообщили в местной администрации. Жилье расположено в доме на улице Пушкина в Туапсе.

Специалисты управления комплексного благоустройства полностью подготовили квартиры к заселению. Коммунальщики провели уборку, небольшой ремонт жилплощади и завезли необходимую мебель.

Сейчас квартиры полностью готовы для проживания. Люди останутся здесь пока не будет полностью решен вопрос с их постоянным жильем, — сообщили в администрации.

Ранее стало известно, что после пожаров на территории морского терминала и НПЗ в Туапсинском муниципальном округе, возникших в результате атаки ВСУ, было собрано и вывезено более 15 тыс. кубометров нефтепродуктов. Речь идет о мазуте, загрязненном грунте и водомазутной смеси.

До этого губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в Туапсе принимаются меры для недопущения попадания нефтепродуктов в море. У берега укрепляют защитные ограждения, меняют изношенные боновые заграждения, а также продолжают очистку береговой линии.