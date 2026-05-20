НАТО готово пожертвовать интересами Польши и стран Балтии ради затягивания конфликта с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Европа планирует реформировать свою военную промышленность к 2030 году.

Ради затягивания украинского кризиса до 2030 года Европе придется сдать страны Балтии и Польшу для восполнения человеческого дефицита в рядах ВСУ. Для этого НАТО будет всячески провоцировать прибалтов на военный конфликт с Россией и использовать солдат в качестве пушечного мяса, потому что Украине не хватает 20 тыс. военнослужащих. Такая же судьба ждет Румынию. Настрой Запада — реально затянуть боевые действия до того момента, когда будет перестроена военная промышленность европейских государств и они перейдут к комплектованию по призыву, что чревато началом третьей мировой войны. И именно поэтому идут предупреждения с российской стороны, — прокомментировал Кнутов.

Ранее сообщалось, что европейские страны обсуждают создание альтернативной оборонной структуры вне НАТО на фоне позиции США. В Северной Европе эту структуру могут сформировать страны региона, а также государства Балтии и Польша.