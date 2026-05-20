Трамп напомнил о хороших отношениях с Путиным после его визита в Пекин Трамп заявил, что хорошо ладит с Путиным и Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит как с российским коллегой Владимиром Путиным, так и с китайским председателем Си Цзиньпином. Об этом он заявил после визита главы РФ в Пекин. Также Трамп признался, что поддерживает состоявшиеся переговоры, передает пресс-служба Белого дома.

Я в хороших отношениях с Путиным. Я в хороших отношениях с Си. Я в хороших отношениях со всеми, кроме нескольких, — отметил он.

Ранее сообщалось, что прием российского президента в Пекине отличался более высокой формой протокола, чем при недавнем визите Трампа. Как уточнил ирландский обозреватель Брайан Макдональд, глава Министерства иностранных дел республики лично встретил Путина, а Трампа приветствовал вице‑президент Хань Чжэн, уже не входящий ни в Политбюро, ни в Центральный комитет Коммунистической партии.

Также Путин заявил, что Москва и Пекин поставили новые масштабные задачи по развитию партнерства. Глава российского государства назвал переговоры с Си Цзиньпином продуктивными и полезными. К такому выводу он пришел на встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.