Президент РФ Владимир Путин и китайский инженер Пэн Пай во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине

Китаец увидел Путина спустя 26 лет и рассказал о подарке президента Инженер Пэн Пай заявил, что Путин подарил ему русский сервиз

Китайский инженер Пэн Пай получил от президента России Владимира Путина в подарок русский фарфоровый сервиз. Он рассказал РИА Новости, что воспринимает этот презент как совпадение, которое одновременно можно считать и судьбой. Встреча прошла в Пекине в рамках программы официального визита российского лидера в Китай.

Подарок был чудесный. Сегодня произошло удивительное совпадение, я подготовил для президента Путина керамический сервиз из моей родной провинции Хунань, но никогда не думал, что президент Путин тоже подготовил мне в подарок русский фарфоровый сервиз, — заявил собеседник.

Пэн Пай уже встречался с Владимиром Путиным в детстве во время первого государственного визита президента России в Китай в июле 2000 года. После этого он получил образование в одном из московских университетов, а сейчас работает в крупной китайской компании.

Ранее Путин на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном заявил, что сторонам удалось определить новые масштабные задачи по развитию российско-китайского партнерства. Он также отметил, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли продуктивно и принесли практическую пользу.