29 апреля 2026 в 22:06

В Туапсе отменили все мероприятия на майские праздники

В Туапсе на майские праздники решили отменить проведение всех массовых мероприятий, сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко в своем Telegram-канале. Это сделано для обеспечения безопасности жителей, добавил он.

Учитывая события последних дней и сложившуюся обстановку, в муниципалитете принято решение отменить все мероприятия, — написал Бойко.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего после новой атаки БПЛА. По его данным, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор. При этом отдельно подчеркивается, что загрязнение незначительно и в меньшем объеме, чем при прошлом пожаре на НПЗ.

До этого президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности заявил, что удары по энергетическим объектам в Туапсе потенциально могут вызвать экологические последствия. Однако, как доложил главе государства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, серьезных угроз после атаки БПЛА нет.

