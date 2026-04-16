16 апреля 2026 в 10:52

В Туапсе развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА

В Туапсе развернули пункт временного размещения после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, в ПВР размещены 10 человек.

С ночи у нас работает пункт временного размещения в СОШ № 6. Там сейчас находятся 10 человек, — написал Бойко.

Также он отметил, что на месте предоставлены раскладушки и постельное белье. Всем обеспечили горячее питание, воду и выпечку.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Туапсе в Краснодарском крае погибли две девушки, одна из которых — 14-летний подросток. Личность второй погибшей в настоящее время уточняется.

До этого Кондратьев также сообщил, что в Туапсе из-за атаки ВСУ был введен режим ЧС. По его информации, в результате удара пострадало 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также музыкальная школа.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России спрогнозировали заметное укрепление рубля
Мошенники придумали схему обмана россиян через старые объявления
Набиуллина рассказала о прогнозах по инфляции в России на текущий год
В Совфеде «взялись» за риелоторов
Гинеколог раскрыл ключевой фактор развития рака шейки матки
Юрист раскрыл хитрый способ компаний по уходу от налогов с «бумажным» НДС
который можно получить по ОМС
Подросток выстрелил в одноклассника в одной из украинских школ
В Госдуме обратились к Минтруду по поводу адаптации бойцов СВО
Заявившего о планах покончить с собой военблогера ищут 11 часов
В Турции после атак на школы задержали 83 человека
Набиуллина раскрыла, с чем экономика России столкнулась впервые
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 апреля: где сбои в России
В Петербурге накрыли группу теневых банкиров
Юрист рассказал, могут ли уволить сотрудника за критику начальства
Стало известно, по какой причине чаще всего увольняли россиян в 2026 году
Зампред ВРНС раскрыл нюанс скандального дела с кальяном на куличе
Детский сад получил повреждения после атаки ВСУ на Кубань
Топ-менеджера РЖД задержали по делу о взятках на 50 млн рублей
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

