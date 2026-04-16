В Туапсе развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА

В Туапсе развернули пункт временного размещения после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, в ПВР размещены 10 человек.

С ночи у нас работает пункт временного размещения в СОШ № 6. Там сейчас находятся 10 человек, — написал Бойко.

Также он отметил, что на месте предоставлены раскладушки и постельное белье. Всем обеспечили горячее питание, воду и выпечку.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ на Туапсе в Краснодарском крае погибли две девушки, одна из которых — 14-летний подросток. Личность второй погибшей в настоящее время уточняется.

До этого Кондратьев также сообщил, что в Туапсе из-за атаки ВСУ был введен режим ЧС. По его информации, в результате удара пострадало 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также музыкальная школа.