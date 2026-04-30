Мюзикл «Маяковский» состоится в Театре на Малой Ордынке

В Театре на Малой Ордынке 1 мая пройдет мюзикл «Маяковский», посвященный Владимиру Маяковскому — один из главных спектаклей из репертуара учреждения. Режиссером постановки выступил Александр Рыхлов, а композитором — Алексей Шошев.

На сцене развернется настоящий рэп-баттл и исповедь в одном флаконе. Особенностями спектакля станут джазовые и рок-композиции, живое исполнение и мощная хореография. Постановка затронет темы непостоянства мира, любви, предательства, творчества и внутренней борьбы. Зрителям представят не только стихотворения Маяковского, но и его письма, а также сохранившиеся воспоминания Лили Брик — возлюбленной поэта.

Ранее в Театре на Малой Ордынке 16 апреля состоялась премьера исторического спектакля «Царский путь». В постановке приняли участие не только опытные актеры труппы учреждения, но и молодые воспитанники детской театральной студии «Спутник». Также в спектакле были задействованы: Валентин Клементьев, Татьяна Шалковская, Никита Кашеваров, Клим Кривоносенко и Никита Стругачев.