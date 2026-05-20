Пик зноя в Москве — +30–31 до конца недели: фото плавящейся от жары столицы

С 20 по 22 мая Москву накроет аномальная майская жара, которая уже бьет многолетние рекорды. Как сообщил главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пик зноя придется на среду, 20 мая. Столбики термометров поднимутся до +29–31 градуса, и этот показатель окажется выше рекорда 1897 года, который держался больше века. Осадков в этот день не ожидается, а повышенное атмосферное давление лишь усилит духоту.

В четверг, 21 мая, характер погоды почти не изменится — днем воздух снова прогреется до +28–31 градуса. Синоптики предупреждают, что будет побит еще один температурный рекорд, на этот раз 2014 года. Из-за сильного перегрева к концу дня в небе появятся «башенки» кучево-дождевых облаков, которые возвестят о приближающейся грозе.

Наконец, в пятницу, 22 мая, жара немного спадет, до +27–30 градусов, однако погода станет более неустойчивой. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Эксперты советуют москвичам пить больше чистой воды (до двух-трех литров в день), отказаться от алкоголя и сладкой газировки и по возможности не выходить на улицу в пик ультрафиолета с 11:00 до 16:00.

