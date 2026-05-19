Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30

Погода в Москве в среду, 20 мая: температурные рекорды и адская жара до +30

В Москве и Московской области завтра, 20 мая, осадков не ожидается, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 20 мая

По словам Евгения Тишковца, завтра погода в Москве будет определяться юго-западной периферией антициклона.

«В среду и четверг в Москве снова будет около +30 градусов, а значит, возможны очередные температурные рекорды! Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для 20 и 21 мая с 1897 года (+29,7 градуса) и 2014 года (+29,2 градуса), соответственно. С четверга в небе появятся отдельные „башенки“ кучево-дождевых облаков, а в пятницу местами возможна гроза, на термометре — от +27 до +30 градусов», — отметил он.

По данным метеорологических центров, во вторник, 20 мая, в российской столице в ночные часы столбики термометров покажут около +15–19 градусов, в центральной части столицы воздух может остыть лишь до +18–20 градусов. В дневное время жара усилится до +29–31 градуса. Атмосферное давление будет незначительно колебаться, оставаясь повышенным: к середине недели барометры покажут около 749 миллиметров ртутного столба, что характерно для антициклона. Ветер слабый, умеренный.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 20 мая воздух может прогреться до +26 градусов.

«Как пройдет холодный атмосферный фронт в среду через Санкт-Петербург, остается не очень понятно, но воздушная масса остается очень теплая, поэтому +24–26 градусов в центре города должны быть, но у залива будет прохладнее, так как ветер повернет к западному направлению. В дальнейшем много дождей кратковременного характера с грозами, а фон температуры воздуха в Санкт-Петербурге уже ближе к +20 градусам», — уточнил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 мая в Северной столице ожидаются кратковременные дожди.

«20 мая будет переменная облачность. Без существенных осадков, во второй половине дня местами кратковременный дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем западный умеренный. Температура днем — от +24 до +26 градусов. На побережье Финского залива местами до +20 градусов. Температура воздуха ночью — от +16 до +18 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 мая: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 19 мая: что завтра, тревожность, апатия, давление

Извинения за скандал в «Голосе», развод, богатый поклонник: как живет Алсу