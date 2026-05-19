Психолог объяснил, почему некоторые люди так любят срывать сирень

Срывание сирени стимулирует мощный выброс дофамина — так человек может почувствовать себя добытчиком, а также на время вырваться из жестких рамок социального контроля, объяснил в беседе с РИАМО психолог Андрей Любимов. Последнее дарит человеку кратковременное, но пьянящее чувство свободы.

Человек получает мощный выброс дофамина от самостоятельного присвоения природного ресурса, чего полностью лишена стерильная финансовая транзакция в цветочном магазине. Оплаченный букет на кассе кажется искусственным, лишенным первобытной романтики. Сорванная ветка воспринимается психикой как подлинный, искренний трофей. Через этот импульсивный акт современный человек возвращает себе утраченную спонтанность и чувствует себя по-настоящему живым, — пояснил Любимов.

Он отметил, что мозг человека воспринимает срывание чужой или городской ветки сирени как микробунт. Такое действие позволяет человеку почувствовать внутреннюю силу. Кроме того, у многих людей это растение ассоциируется с детством. Некоторые срывают сирень в попытках вернуть это чувство беззаботности и искренней радости.

Ранее психолог Мария Зуева заявила, что практика осознанного замедления помогает людям избежать эмоционального выгорания. Она отметила, что в обществе годами культивировалась продуктивность. Это привело к тому, что многие люди на пути к успеху полностью изнурили организм и «заработали» тревожные расстройства.