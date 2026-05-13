Психолог объяснила, почему некоторые люди намеренно «замедляют» свою жизнь

Психолог объяснила, почему некоторые люди намеренно «замедляют» свою жизнь Психолог Зуева: практика осознанного замедления помогает избежать выгорания

Практика осознанного замедления помогает людям избежать эмоционального выгорания, рассказала РИАМО психолог Мария Зуева. Она отметила, что в обществе годами культивировалась продуктивность. Это привело к тому, что многие люди на пути к успеху полностью изнурили организм и «заработали» тревожные расстройства.

Тренд на slow life (медленная жизнь. — NEWS.ru) — это не эстетика социальных сетей, а жизненно необходимая защитная реакция нашей психики на хронический стресс и информационный перегруз. Человеческий мозг эволюционно не приспособлен к круглосуточной бомбардировке уведомлениями и токсичной многозадачности, — подчеркнула Зуева.

По ее словам, сознательное замедление — это способ выжить и вернуть контроль над происходящим. Устав от погони за чужими целями, люди переключаются с внешних достижений на свое внутреннее состояние. Такая осознанность спасает нервную систему и возвращает способность жить по-настоящему.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова заявила, что к 30–35 годам, когда может наступить кризис среднего возраста, следует заранее составить финансовый план. Специалист подчеркнула, что это необходимо на случай, если захочется сменить вид деятельности.