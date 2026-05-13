13 мая 2026 в 16:06

Госдума приняла проект об отказе в гражданстве судимым мигрантам

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект, который ужесточает требования к иностранцам, желающим получить российское гражданство, разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ). ВНЖ не будет предоставляться иностранцам с любой неснятой или непогашенной судимостью, независимо от тяжести преступления.

Законопроектом предусматривается внесение в закон изменений, устанавливающих обязанность иностранных граждан, достигших 14-летнего возраста, при обращении за получением разрешения на временное проживание <...> представлять в территориальные органы МВД России документ на бумажном носителе, подтверждающий отсутствие судимости, — говорится в законопроекте.

Кроме того, инициатива вводит дополнительные требования к документам. Теперь при подаче заявления на РВП и ВНЖ иностранцы должны будут предоставлять официальный документ, подтверждающий отсутствие или наличие судимости. Исключение сделано только для лиц младше 14 лет, которые освобождаются от этой обязанности.

В настоящее время иностранцам отказывают в приеме в гражданство, если у них есть неснятая или непогашенная судимость за умышленные преступления. При этом РВП и ВНЖ не выдаются только тем, кто был осужден за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Ранее правительство приняло решение, по которому МВД начнет автоматически получать данные о доходах трудовых мигрантов из отчетов по страховым взносам от ФНС. Это нововведение направлено на усиление контроля за трудоустройством иностранных граждан и борьбу с фиктивной занятостью.

