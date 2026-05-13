Путин посетил разработавший «Тополь», «Ярс» и «Булаву» московский вуз

Президент России Владимир Путин посетил Московский институт теплотехники (МИТ) — одно из ключевых оборонных предприятий страны. Как передает РИА Новости, именно там создавались стратегические ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

Помимо этого, Путин наградил орденом «За доблестный труд» коллектив МИТ. Награду глава государства вручил Герою России, академику РАН и генеральному конструктору института Юрию Соломонову.

Институту исполнилось 80 лет. Он был основан в 1946 году при Министерстве сельскохозяйственного машиностроения СССР как НИИ-1 пороховых реактивных снарядов. В марте 1966 года его переименовали в Московский институт теплотехники Миноборонпрома.

Специалисты института участвовали в разработке различных систем и образцов вооружения. С середины 1950-х годов они приступили к созданию ракетного оружия с ядерными боевыми частями тактического назначения.

Среди достижений института — ракетные комплексы, создаваемые для обеспечения Ракетных войск стратегического назначения и морских стратегических ядерных сил. В кооперации с другими конструкторскими бюро, НИИ и заводами МИТ развил принципиально новое направление. Речь идет о создании подвижных грунтовых ракетных комплексов с твердотопливными управляемыми баллистическими ракетами.

Ранее Путин заявлял, что российские военные успешно используют гиперзвуковые комплексы «Кинжал» в зоне проведения СВО. Об этом президент сказал после заслушивания доклада об успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».