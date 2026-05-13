Путин оценил эффективность комплексов с неядерными ракетами на СВО

Путин заявил об успешном применении баллистических неядерных комплексов на СВО

Вооруженные силы России успешно применяют неядерные баллистические ракетные комплексы в рамках специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин во время визита в Московский институт теплотехники. Глава государства также подчеркнул, что РФ продолжит модернизировать и развивать свои стратегические ядерные силы, передает пресс-служба Кремля.

Отмечу, что созданные вами подвижные комплексы с баллистическими неядерными ракетами также несут дежурство, эффективно применялись в боевых условиях в ходе специальной военной операции, — сказал российский лидер.

Путин также отметил востребованность советских наработок в российском ракетостроении. По его словам, работа института создала суверенную школу ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал пуск ракеты «Сармат» важным для страны событием. Он также отметил, что в Вашингтоне пока никак не отреагировали на запуск, хотя Москва уведомляет о подобных действиях.