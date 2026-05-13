В Сети появились кадры стрельбы в сенате Филиппин. На видео слышна стрельба, затем люди в панике начинают бежать.

Официальный представитель сената республики заявил, что пока нет информации о пострадавших. Также известно, что правоохранители пытаются войти в здание.

Ранее в бразильском городе Рио-Бранко, административном центре штата Акри на западе страны, 13-летний подросток открыл огонь из пистолета в здании местной школы. В результате атаки два человека погибли, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Также четыре человека пострадали при стрельбе около озера Аркадия в американском штате Оклахома. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили пострадавших с огнестрельными ранениями в автомобиле.

До этого в Лондоне в результате стрельбы из автомобиля пострадали четыре человека. Инцидент произошел на юге города, нападавших еще не задержали. Среди пострадавших есть пенсионер и 25-летний мужчина, который находится в тяжелом состоянии. При этом стрельба носила беспорядочный характер.