Выстрелы раздались в сенате Филиппин

В здании сената Филиппин, где находится сенатор Рональд де ла Роса, раздались выстрелы, сообщил телеканал ABS-CBN News. Известно, что в отношении сенатора Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Все детали произошедшего уточняются.

Ранее сенат предоставил де ла Росе защиту, и с понедельника он фактически укрывается в здании парламента. В среду сенатор обратился к общественности с призывом не допустить его задержания. По данным СМИ, к зданию сената были стянуты военнослужащие, сотрудники полиции и представители Национального бюро расследований.

По словам председателя сената Филиппин Алана Питера Каэтано, во время совещания сразу четыре сенатора получили предупреждения о необходимости покинуть здание, так как «что-то должно было произойти».

Ранее стало известно, что во время выступления президента США Дональда Трампа в Белом доме раздались выстрелы в нескольких кварталах от здания, в районе монумента Вашингтону. Правоохранители ранили одного человека. Все журналисты были эвакуированы и размещены в комнате для брифингов.